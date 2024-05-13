Минлесхоз РТ: Благодаря холодной весне количество термоточек сократилось в 8 раз

С начала года Минлесхоз Татарстана зафиксировал 94 термические точки и 69 случаев возгораний на землях, граничащих с лесным фондом. Количество термоточек в этом году в 8 раз меньше, чем годом ранее, а количество возгораний сократилось в 9 раз. Это стало возможным благодаря прохладной погоде, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«В прошлом году была ранняя, аномально теплая весна, а в 2024 году она пришла в привычные календарные сроки. Кроме того, в этом году первая декада мая выдалась холодной. Именно этим и вызвано снижение количества термических точек», — отметил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ Анас Сенгатуллин.

В прошлом году весной на территории Татарстана был зафиксирован один лесной пожар. По данным спикера, в этом году лесных пожаров в регионе не было.

«Погода меняется быстро, потепление ожидается уже в начале следующей недели. Лесопожарную обстановку держим на постоянном контроле», — добавил Сенгатуллин.

По данным спикера, девять из десяти лесных пожаров случаются по вине человека. Для предупреждения таких происшествий в республике ведется системный космический и наземный мониторинг.

Минлесхоз Татарстана напомнил, что в лесах категорически запрещается оставлять, сжигать мусор или поджигать сухую траву, разводить костры в пожароопасный сезон и в необорудованных местах, бросать на землю непотушенные спички и окурки, использовать неисправный транспорт, выдающий искры, и пиротехнику.

Нарушение правил пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 30 тыс. рублей, на должностных лиц — до 50 тыс. рублей, юрлиц — до 400 тыс. рублей.

Сообщить о возгораниях в лесах или вблизи лесных массивов очевидцы могут по телефонам 8-800-100-94-00, 8 (843) 221-37-95.