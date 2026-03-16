Общество 16 марта 2026 13:29

Минлесхоз РТ анонсировал рост зарплат по отрасли на 10% в 2026 году

По итогам прошлого года средняя заработная плата работников лесного хозяйства Татарстана составляет 55,5 тысяч рублей. В этом году ожидается рост зарплат на 10%. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Безусловно, эта цифра ниже средней зарплаты по региону, которая достигла 90,5 тысяч рублей. В этом году рост средней заработной платы в лесном хозяйстве ожидается в среднем на 10%», – отметил он.

По данным Зарипова, Минлесхоз РТ уделяет особое внимание непрерывному профессиональному развитию специалистов. В 2025 году курсы повышения квалификации прошли 43 человека. 14 специалистов обучились во Всероссийском институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства по различным направлениям.

Среди повысивших квалификацию есть участковые лесничие и профильные специалисты. Еще 29 сотрудников улучшили свои профессиональные знания в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ. 15 человек прошли программы повышения квалификации, 14 специалистов приняли участие в специализированных тренингах, направленных на развитие управленческих и профессиональных компетенций.

В 2026 году квалификацию повысят еще 70 работников лесной отрасли.

#минлесхоз рт #лесная отрасль #зарплаты
