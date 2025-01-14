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В Минлесхозе РТ сообщили о начале подготовки к новому пожароопасному сезону в лесах
Специалисты Министерства лесного хозяйства Татарстана и его подведомственных учреждений уже начали подготовку к пожароопасному сезону в лесах в 2025 году. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.
«Сейчас разрабатывается сводный план тушения лесных пожаров на территории Татарстана. В документе отражены сведения о лесах республики, численности лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, порядке привлечения и использования таких средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах», - рассказал заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.
В скором времени документ будет согласован с Департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу и ФБУ «Авиалесоохрана». До 20 февраля сводный план тушения лесных пожаров будет отправлен в Федеральное агентство лесного хозяйства.
По данным Сенгатуллина, сейчас на лесопожарных станциях проводится плановое техническое обслуживание и ремонт лесопожарной техники, тракторов и прицепов, закупаются необходимые запчасти, материалы и оборудование. На старте нового пожароопасного сезона будет проведена агитационно-разъяснительная работа среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах.
«В первом квартале будет организовано обучение по программе "Тактика и техника тушения лесных пожаров. Охрана труда и техника безопасности при тушении лесных пожаров". Заблаговременная и качественная подготовка к пожароопасному сезону поможет снизить риск возникновения лесных пожаров», - заметил Сенгатуллин.
В 2024 году пожароопасный сезон в лесах Татарстана был открыт 15 апреля и закрыт 25 октября, его продолжительность составила 193 дня.
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