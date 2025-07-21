Минлесхоз рассказал, каким болезням подвержены деревья в лесах Татарстана

В Татарстане проведены лесопатологические обследования лесов на площади более 1,6 тыс. га. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

«Лесопатологическое обследование проводится, чтобы определить санитарное и лесопатологическое состояние лесов. По его итогам формируется план санитарно-оздоровительных мероприятий», – отметил он.

Исследование провели специалисты лесхозов республики и Центра защиты леса РТ.

«С начала года проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 213 га, в том числе убрана неликвидная древесина на площади 127 га», – добавил Сенгатуллин.

Как пояснили в пресс-службе Минлесхоза РТ, в республике встречаются такие патологии у деревьев, как стволовая гниль, губка корневая, трутовик ложный, бактериальные заболевания березы. Площадь насаждений, пораженных болезнями, составляет всего около 1%.

Проведение работ по лесопатологическому обследованию лесных насаждений и санитарно-оздоровительных мероприятий способствует достижению главных целей федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».