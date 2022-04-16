Минлесхоз приглашает татарстанцев очистить леса от мусора и сухостоя

Природоохранную акцию «Чистые леса Татарстана» проводят лесники 18 апреля 2022 года. В этом году она пройдет в два этапа: с 18 апреля по 18 июня и с 12 сентября по 12 ноября, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«В рамках весеннего этапа акции будет проведена очистка территории лесного фонда республики от коммунальных отходов, сухостоя и валежника. Кроме этого планируется выполнить ремонт информационных щитов и мест отдыха в лесу», – говорится в сообщении.

Работы планируется провести силами специалистов подведомственных учреждений Минлесхоза РТ, а также организаций, предприятий, представителей экологических объединений.

Напомним, акция «Чистые леса Татарстана» проводится с 2010 года. Ее основная цель – создание благоприятной санитарно-экологической обстановки в лесах, формирование экологической культуры и воспитание бережного отношения к природе, объединение инициатив граждан, организаций, предприятий и органов государственной власти в деле защиты окружающей среды.

К примеру, в 2021 году к акции «Чистые леса Татарстана» присоединились порядка 20 тыс. человек. В итоге из лесного фонда республики было собрано и вывезено 2 тыс. кубометров бытовых отходов, благоустроено 24 родника, отремонтировано 230 аншлагов и 175 мест отдыха. Кроме этого, было собрано и сложено в кучи на перегнивание 3 тыс. кубометров сухостоя и валежника.

В этом году планируется увеличить данные показатели. Главные мероприятия акции пройдут 14 мая и 4 июня.