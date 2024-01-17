Минлесхоз презентовал цифровую базу о землях лесного фонда Татарстана

Для создания цифровой базы о землях лесного фонда Татарстана отсканировано свыше 7 тыс. материалов проектов освоения лесов и оцифрованы границы 4 тыс. лесных участков, находящихся в пользовании. Инновационную разработку представили сегодня на итоговой коллегии Минлесхоза РТ в Казани.

«Продолжаем работу по цифровизации. Цифровая база данных о землях лесного фонда совершенствуется, мы создали 732 различных слоя. Финальным этапом стало создание отдельного слоя по реализации лесной амнистии. В режиме реального времени теперь по всей республике можно увидеть абсолютно все амнистированные участки», – рассказал первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Выставка, посвященная итогам работы отрасли лесного хозяйства Татарстана в 2023 году, была организована сегодня в здании регионального Минлесхоза. Ее посетил первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.