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Минлесхоз предупредил о риске возникновения пожаров летом на юго-востоке Татарстана
По предварительному прогнозу, четвертый и пятый классы пожарной опасности ожидаются в июне, июле и августе на юго-востоке Татарстана. Кроме того, высок риск возникновения лесных пожаров и в сентябре. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Доме Правительства РТ.
«Пока ситуация достаточно спокойная. С начала года в республике зарегистрированы только 18 термических точек и 15 случаев возгораний на землях иных категорий. На аналогичную дату прошлого года было зафиксировано 578 термических точек и 476 случаев возгораний», – рассказал он.
Спикер отметил, что в случае установления высоких температур и в связи с повышением класса пожарной опасности министерством будет инициировано введение запрета на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. В прошлом году такие ограничения вводились шесть раз.
«Для предупреждения возникновения лесных пожаров в республике ведется космический мониторинг пожароопасной обстановки и наземный, который охватывает площадь 10,6 тыс. га. Круглосуточно работает региональная диспетчерская служба лесопожарного центра, которая принимает и передает сообщения о термических точках», – добавил Кузюров.
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