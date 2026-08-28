Минлесхоз: Пожароопасный сезон в лесах Татарстана завершится в середине октября

Пожароопасный сезон-2026 в лесах Татарстана завершится в середине октября. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

«Это традиционные сроки закрытия пожароопасного сезона. В сентябре, если будет сухая погода, высок риск возникновения лесных пожаров, их причиной являются возгорания сухой травы, листвы и мусора», – отметил он.

По данным региональной диспетчерской службы ГБУ РТ «Лесопожарный центр», с начала года в республике зарегистрирована 321 термическая точка. Кроме того, зафиксировано 212 случаев возгораний на землях, граничащих с лесным фондом. Однако лесных пожаров допущено не было.

«Если вы стали свидетелем возгорания в лесу или вблизи лесных массивов, нужно сообщить об этом по телефонам: 8-800-100-94-00, 8 (843) 221-37-95», – отметили в пресс-службе Минлесхоза РТ.