Минлесхоз подвел итоги пожароопасного сезона в лесах Татарстана

В этом году пожароопасный сезон в лесах Татарстана прошел без особых происшествий. Зарегистрированы 634 термические точки и 421 возгорание на приграничных к лесам территориях. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Продолжительность пожароопасного сезона составила 197 дней – с 31 марта по 14 октября. За данный период были зарегистрированы 634 термические точки и 421 возгорание на приграничных к лесному фонду территориях на общей площади 10,4 га. Благодаря эффективному межведомственному взаимодействию в 2025 году удалось не допустить возникновения лесных пожаров», – рассказал он.

В течение всего пожароопасного сезона в лесах велся системный космический, авиационный и наземный мониторинг. В республике заблаговременно был выполнен комплекс мероприятий по противопожарному обустройству лесов, проведена агитационно-разъяснительная работа с населением по соблюдению требований правил пожарной безопасности.