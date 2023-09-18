Минлесхоз ответил на призыв Нижнекамского района расставить фотоловушки в местах отдыха

Наибольшее количество возгораний в приграничных к лесам зонах в этом году зафиксировано в Нижнекамском районе Татарстана. Чтобы решить проблему, представитель районной администрации предложил повсеместно расставить в местах отдыха людей неподалеку от леса фотоловушки. Насколько эффективным был бы такой метод, «Татар-информ» узнал в Минлесхозе Татарстана.

«Нужно в пожароопасный сезон в лесу в местах отдыха интенсивно расставлять фотоловушки, выявлять с ГИБДД собственников автомобилей и наказывать людей», — предложил на прошлом брифинге в Кабмине РТ начальник отдела по сопровождению инфраструктурных проектов исполкома Нижнекамского района Руслан Халфин.

В пресс-службе Минлесхоза Татарстана отметили, что на сегодняшний день по республике зафиксировано более 900 случаев возгораний на землях, граничащих с лесным фондом. Наибольшее число происшествий зафиксировано в Нижнекамском (153), Альметьевском (48) и Тукаевском (46) районах. Также в этом сезоне случился один настоящий лесной пожар.

«Основными причинами возгораний является неосторожное обращение с огнем», — констатировали в пресс-службе.

Вместе с тем в Минлесхозе РТ подчеркнули, что с помощью фотоловушек предотвратить возгорания на приграничных к лесам зонах «практически не представляется возможным».

«Фотоловушка снимает непостоянно. Ее основными элементами служат датчик движения и блок с инфракрасным датчиком. Фотоловушка срабатывает, когда в поле зрения датчика попадает животное, человек или автомобиль, она реагирует на движение, фиксирует изменение тепла и включает камеру», — напомнили в министерстве.

Кроме того, средняя дальность срабатывания прибора зависит от мощности датчика и обычно составляет 20–25 метров. Также фотоловушки устанавливаются на землях лесного фонда, а не на прилегающих к лесам землях.

«При помощи фотоловушек в этом году зафиксированы случаи нарушений лесного законодательства: незаконная рубка лесных насаждений и захламление лесного участка коммунально-бытовым и строительным мусором. По всем фактам приняты меры административного наказания, возмещен вред, причиненный лесам и находящимся в них природным объектам», — добавили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

Первые фотоловушки в лесах республики были установлены в октябре 2020 года. Они размещены в предполагаемых местах образования несанкционированных свалок мусора на территории Альметьевского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Нижнекамского и Пригородного лесничеств. При выделении дополнительного финансирования будут закуплены дополнительные устройства для распространения такого опыта по всей республике, заключили в пресс-службе.