Минлесхоз оценил годовой ущерб, нанесенный лесам Татарстана, в 50 млн рублей

За 2022 год инспекторы Минлесхоза Татарстана составили 229 актов о различных нарушениях лесного законодательства. Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивается более чем в 50 млн рублей. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

«В лесах государственные лесные инспекторы в прошлом году провели более 33 тыс. патрулирований и 73 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия с контролируемыми людьми. По итогам составлено 229 актов о нарушениях лесного законодательства, сумма нанесенного лесному фонду вреда составила более 50 млн рублей. Выявляемость нарушителей составляет 95,5 %, а взыскиваемость вреда — 96,9 %», — проинформировал он.

Кроме того, в 2022 году лесными инспекторами было составлено 433 протокола об административных правонарушениях. Наложены штрафы на общую сумму более 1 млн рублей, взыскано 193 административных штрафа.

Особое внимание в прошлом году специалисты Минлесхоза Татарстана уделяли профилактике нарушений. Всего ими было проведено свыше 2,8 тыс. профилактических мероприятий, добавил министр.