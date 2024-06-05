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Общество 5 июня 2024 16:26

Минлесхоз объяснил, когда в Татарстане из-за жары закроют леса

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Если в июне в Татарстане на протяжении недели будет наблюдаться высокой класс пожарной опасности, то в республике будет введен первый в этом году запрет на посещение лесов. Об этом сообщил сегодня «Татар-информу» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Равиль Кузюров

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«В нынешнем году мы наблюдаем помощь со стороны природы — весна была для лесников благоприятной. Но мы все подготовительные работы по открытию пожароопасного сезона провели своевременно. По сравнению с прошлым годом наблюдается уменьшение возгораний на землях, граничащих с лесом. Тем не менее опасность возгораний и перехода огня на лес остается», — пояснил он.

Министр заметил, что в июне температурный режим на территории республики повысился. В настоящее время в разных районах региона разный класс пожарной опасности.

«Но мы внесли проект документа распоряжения Кабинета Министров РТ. Если в течение недели будет наблюдаться пятый класс пожарной опасности, то мы введем ограничение пребывания граждан в лесах», сказал Кузюров.

Собеседник агентства добавил, что в этом году на территории республики лесных пожаров пока не зафиксировано. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Минлесхоза РТ, в 2023 году из-за жары ограничения на пребывания в лесах республики вводили шесть раз, а в 2022 году три раза.

#равиль кузюров #минлесхоз рт #пожароопасность лесов
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