Минлесхоз объяснил, когда в Татарстане из-за жары закроют леса

Если в июне в Татарстане на протяжении недели будет наблюдаться высокой класс пожарной опасности, то в республике будет введен первый в этом году запрет на посещение лесов. Об этом сообщил сегодня «Татар-информу» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«В нынешнем году мы наблюдаем помощь со стороны природы — весна была для лесников благоприятной. Но мы все подготовительные работы по открытию пожароопасного сезона провели своевременно. По сравнению с прошлым годом наблюдается уменьшение возгораний на землях, граничащих с лесом. Тем не менее опасность возгораний и перехода огня на лес остается», — поясни л он.

Министр заметил, что в июне температурный режим на территории республики повысился. В настоящее время в разных районах региона — разный класс пожарной опасности.

«Но мы внесли проект документа — распоряжения Кабинета Министров РТ. Если в течение недели будет наблюдаться пятый класс пожарной опасности, то мы введем ограничение пребывания граждан в лесах», — сказал Кузюров.