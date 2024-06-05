Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минлесхоз объяснил, когда в Татарстане из-за жары закроют леса
Если в июне в Татарстане на протяжении недели будет наблюдаться высокой класс пожарной опасности, то в республике будет введен первый в этом году запрет на посещение лесов. Об этом сообщил сегодня «Татар-информу» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.
«В нынешнем году мы наблюдаем помощь со стороны природы — весна была для лесников благоприятной. Но мы все подготовительные работы по открытию пожароопасного сезона провели своевременно. По сравнению с прошлым годом наблюдается уменьшение возгораний на землях, граничащих с лесом. Тем не менее опасность возгораний и перехода огня на лес остается», — пояснил он.
Министр заметил, что в июне температурный режим на территории республики повысился. В настоящее время в разных районах региона — разный класс пожарной опасности.
«Но мы внесли проект документа — распоряжения Кабинета Министров РТ. Если в течение недели будет наблюдаться пятый класс пожарной опасности, то мы введем ограничение пребывания граждан в лесах», — сказал Кузюров.
Собеседник агентства добавил, что в этом году на территории республики лесных пожаров пока не зафиксировано. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Минлесхоза РТ, в 2023 году из-за жары ограничения на пребывания в лесах республики вводили шесть раз, а в 2022 году — три раза.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»