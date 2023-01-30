Минлесхоз назвал средний возраст деревьев в Татарстане

На сегодняшний день леса в Татарстане занимают более 1,2 млн га, лесистость составляет 17,5%. Средний возраст зеленых насаждений в нашем регионе – 53 года. Такие данные привел сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на итоговой коллегии ведомства в Казани.

«Запасы лесных ресурсов составляют 217 млн кубометров. В прошлом году деятельность лесного хозяйства была направлена на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Ключевым показателем проекта является "отношение лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений". Проектное значение показателя составляло 83,4%. К 2024 году мы должны достигнуть значения 100%», – сказал он.

В прошлом году лесовосстановительные работы были проведены на площади 3,6 тыс. гектаров, в том числе искусственное лесовосстановление на площади 1,4 тыс. гектаров. В результате отношение площади искусственного лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составило 154%.

Согласно данным пресс-службы Минлесхоза РТ, мягколистные насаждения в республике составляют более 60% от общего количества по республике, хвойные – 22%, твердолиственные – более 16%, кустарники – 0,6%. Чаще в наших краях встречаются осины, липы, березы, сосны и дубы.