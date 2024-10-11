Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минлесхоз назвал самые востребованные госуслуги в Татарстане
Минлесхоз Татарстана оказывает жителям республики 14 государственных услуг, все они переведены в электронный вид. Ежегодно растет число людей, оформляющих такие услуги в электронной форме. Об этом «Татар-информу» сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.
«За три квартала 2024 года всего оказано 10,5 тыс. услуг, в том числе в электронном виде. Самые популярные из них - заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, оформление лесных деклараций и отчетов об использовании лесов, а также отчетов по лесохозяйственным мероприятиям», - отметил он.
Зарипов пояснил, что каждый житель республики может воспользоваться какой-либо из 14 государственных услуг, обратившись в министерство, МФЦ или подав документы на едином портале государственных и муниципальных услуг России, портале госуслуг РТ или в Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса.
«Представители малого и среднего предпринимательства могут принять участие в аукционах по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, которые проводятся на электронной площадке. Закупка техники и оборудования, а также других товаров, работ и услуг, необходимых министерству, также проводится в единой информационной системе закупок», - добавил Зарипов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»