Минлесхоз назвал самые востребованные госуслуги в Татарстане

Минлесхоз Татарстана оказывает жителям республики 14 государственных услуг, все они переведены в электронный вид. Ежегодно растет число людей, оформляющих такие услуги в электронной форме. Об этом «Татар-информу» сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«За три квартала 2024 года всего оказано 10,5 тыс. услуг, в том числе в электронном виде. Самые популярные из них - заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, оформление лесных деклараций и отчетов об использовании лесов, а также отчетов по лесохозяйственным мероприятиям», - отметил он.

Зарипов пояснил, что каждый житель республики может воспользоваться какой-либо из 14 государственных услуг, обратившись в министерство, МФЦ или подав документы на едином портале государственных и муниципальных услуг России, портале госуслуг РТ или в Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса.

«Представители малого и среднего предпринимательства могут принять участие в аукционах по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, которые проводятся на электронной площадке. Закупка техники и оборудования, а также других товаров, работ и услуг, необходимых министерству, также проводится в единой информационной системе закупок», - добавил Зарипов.