Минлесхоз назвал девять районов Татарстана, где существует угроза лесных пожаров

Средняя продолжительность пожароопасного периода в Татарстане за последние пять лет составляет 185 дней в год. В прошлом году она была несколько меньше — 174 дня. При этом в республике есть девять районов, где чаще других возникает угроза лесных пожаров. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

«В прошлом году в связи с жаркой погодой нам пришлось принять экстренные меры. Для обеспечения пожарной безопасности в регионе три раза вводились ограничения пребывания граждан в лесах. На территории республики было зафиксировано 352 случая возгораний», — проинформировал он.

Министр отметил, что проведен анализ возгораний, представляющих угрозу лесу, за последние три года. Выяснилось, что наибольшее количество таких возгораний регистрируется в Чистопольском, Нижнекамском, Мамадышском, Альметьевском, Высокогорском, Елабужском, Лаишевском, Заинском и Лениногорском районах.

Соответственно, в этих муниципалитетах существует угроза перехода огня на земли лесного фонда. Впрочем, на территории лесного фонда республики в прошлом году лесных пожаров зафиксировано не было.