Минлесхоз назвал болезни, которым подвержены деревья в лесах Татарстана

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В Татарстане проведены работы по лесопатологическому обследованию лесных насаждений на площади 3,2 тыс. га. Площадь насаждений, пораженных болезнями, в регионе составляет около 1%. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Лесопатологические обследования проводятся для оценки санитарного состояния насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью и обследования насаждений, поврежденных, пораженных вредителями и болезнями леса. На их основании назначаются санитарно-оздоровительные мероприятия», – сообщил завсектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

Санитарно-оздоровительные мероприятия направлены на сохранение биологической устойчивости насаждений, предупреждения широкого развития патологических процессов в лесу, снижения ущерба от вредителей и болезней.

«По итогам лесопатологических обследований, проведенных в этом году, назначены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 1,8 тыс. гектаров. Лесопатологическое обследование еще не завершено, оно будет проводиться до конца года», – добавил Сенгатуллин.

По данным пресс-службы Минлесхоза РТ, площадь насаждений, пораженных болезнями, в регионе небольшая и составляет около 1%.

«В лиственных насаждениях наибольшей вредоносностью среди болезней, оказывающих воздействие на ослабление и гибель, являются бактериальные заболевания и гниль стволов, вызванная трутовыми грибами. Причинами, вызывающими усыхание хвойных древостоев, являются губка корневая и рак смоляной», – рассказали в пресс-службе.

Проведение работ по лесопатологическому обследованию лесных насаждений способствует реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».