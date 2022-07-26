Минкультуры Татарстана заказало ролики о мусульманских ценностях на четырех языках

Министерство культуры Татарстана решило заказать выпуск социальных видеороликов об общечеловеческих и мусульманских ценностях на четырех языках: татарском, русском, арабском и английском. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что «исполнитель обязан обеспечить строгое соответствие готовых продуктов канонической доктрине ислама ханафитского толка». Именно ханафитский мазхаб (школа права) является традиционным для мусульман Татарстана и большинства других регионов России.

Подрядчик должен будет написать сценарий с сюжетом, согласованным с историками (предполагается использование исторической литературы и архивных материалов), придумать главных и второстепенных героев, а также вспомогательные типажи.

Исполнитель также окажется ответственен за проведение кастингов, пошив костюмов, создание оригинальных музыкальных фрагментов, использование специальных эффектов, режиссерский монтаж роликов, итоговую цветокоррекцию, а также перевод и дубляж на четыре языка.

Видеоролики планируется транслировать в интернете и на телеканалах. Минкультуры РТ готово потратить на их создание более 1,2 млн рублей. Средства поступят из республиканского бюджета.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 2 августа. Исполнителя работ определят 4 августа, а снять ролики надо будет до 25 декабря, отмечается на сайте госзакупок.