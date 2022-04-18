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Культура
18 апреля 2022  05:20

Минкультуры Татарстана приобретет для библиотек Казани книги на 4 млн рублей

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Для библиотек Казани Министерство культуры Татарстана приобретет книг более чем на 4 млн рублей. Три соответствующих тендера опубликованы на портале госзакупок.

Эти издания предназначены для Централизованной библиотечной системы (более 1,6 млн рублей), Республиканской юношеской библиотеки и Республиканской детской библиотеки (по 1,2 млн рублей).

В частности, предполагается приобрести изданные в 2020–2022 годах книги таких авторов, как Александр Куприн, Николай Гоголь, Льюис Кэрролл, Жюль Верн, Николай Носов, Рэй Брэдбери, Стивен Кинг, братья Стругацкие, Умберто Эко, Анджей Сапковский, Джордж Мартин, Шамиль Идиатуллин, Гузель Яхина, а также многих других.

Заявки на участие в конкурсах будут приниматься до 25 апреля, а поставщиков определят 27 апреля. Книги должны быть приобретены до 31 июля текущего года.

#библиотечная система #госзакупки
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