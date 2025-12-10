Минкультуры Татарстана напоминает о необходимости переоформить «Пушкинскую карту»

Со следующего, 2026 года банком-оператором программы «Пушкинская карта» станет Банк ВТБ. Чтобы пользоваться картой без перерыва, необходимо заранее перевыпустить ее в ВТБ. Сделать это можно до 28 декабря текущего года в приложении «Госуслуги Культура» или в офисах и приложениях Почта Банка и ВТБ, напоминает пресс-служба Минкультуры РТ.

«Пушкинская карта», входящая в национальный проект «Семья», дает молодежи в возрасте от 14 до 22 лет возможность бесплатно посещать театры, музеи, концерты, выставки и кино. Ежегодно на карту начисляется 5 тыс. рублей: до 2 тыс. рублей можно потратить на киносеансы, остальное – на любые культурные события. Выбрать мероприятие и купить билет можно в пару кликов на платформе Культура.РФ. В афише собраны все события и учреждения культуры во всех регионах страны.

Остаток средств 2025 года на будущий год не переносится, поэтому ими необходимо воспользоваться до 31 декабря. Билеты можно приобретать заранее – в том числе и на мероприятия, которые пройдут в 2026 году.

«<…> в 2024 году более 321 тыс. молодых людей Татарстана выпустили «Пушкинскую карту», сегодня количество участников программы становится больше с каждым месяцем», – отметила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

По оценке республиканского ведомства, национальный проект «Семья» стал значимым шагом в популяризации культуры среди молодежи и формировании осознанного отношения к семейным ценностям.

Благодаря программе «Пушкинская карта» подростки и молодые люди получают возможность приобщиться к богатому наследию страны, а формат семейного культурного отдыха помогает выстроить более глубокие и теплые отношения между членами семьи, добавили в министерстве.