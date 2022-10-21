Минкультуры сочло логичным исчезновение с афиш имен деятелей культуры, покинувших РФ

Удаление с афиш имен деятелей культуры, которые уехали из России и осудили действия властей страны, закономерно. Об этом заявили в Министерстве культуры РФ, передает РБК.

«Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, отмечает РИА Новости, в министерстве сослались на «большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений». По словам чиновников, они уверены, что подобные жалобы нельзя игнорировать.

Ранее писатель Борис Акунин рассказал в социальных сетях, что Российский академический молодежный театр (РАМТ) в Москве и Александринский театр в Санкт-Петербурге убрали его имя с афиш спектаклей, поставленных по его пьесам и книгам.

По словам Акунина, художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин сообщил ему, что удалить имя писателя потребовало Минкультуры. В ответ прозаик посоветовал поступать так, как будет лучше театру.

Писатель также добавил, что из-за санкций не получает авторских отчислений, однако хочет, чтобы постановки по его произведениям шли даже бесплатно, «пока их окончательно не запретят», поскольку выступает против культурного бойкота.

Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) — писатель, литературовед, переводчик и общественный деятель. Известность ему принесли романы о сыщике Эрасте Фандорине, начавшие публиковаться во второй половине 1990-х годов. В 2014 году прозаик перебрался в Великобританию, в 2022-м он осудил решение о начале специальной военной операции на Украине.