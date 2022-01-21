Минкультуры РТ запустило систему анкетирования населения

В год, объявленный Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым Годом цифровизации, Министерство культуры РТ запустило систему анкетирования.

«Цифровизация отрасли позволит нам получать качественную обратную связь со стороны населения. С целью оценки качества работы наших учреждений на площадках билетных операторов мы запустили систему анкетирования», — рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова на итоговом заседании коллегии ведомства.

Она заметила, что анализ обратной связи с населением является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства культуры. В этом году рассмотрено 1665 обращений граждан и 423 сообщения в соцсетях, в том числе с учетом системы «Инцидент-менеджмент». Количество обращений, поступивших в ходе личного приема, увеличилось на 32%.

«Активность обращений граждан в органы власти мы считаем формой проявления гражданской позиции, выражающейся в формулировании социальных проблем и совместном поиске путей их решения», — заметила Аюпова.

Она подчеркнула, что открытость деятельности органа государственной власти является одним из эффективных методов по противодействию коррупции.