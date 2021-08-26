Празднование Дня Татарстана пройдет под эгидой Года национальных языков

30 августа, в День Татарстана, жителей Казани ожидают фестивали, концерты и множество других событий. Празднование Дня республики состоится под эгидой Года национальных языков и народного единства. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин.

«Мы все знаем, что этот год особенный — указом Президента Татарстана он объявлен Годом родных языков и народного единства. Эта особенность наложила отпечаток на тематические и целевые моменты проведения мероприятий», — отметил он.

29 августа в 10.00 в культурном центре «Чулпан» состоится официальное открытие Всероссийского фестиваля татарского фольклора «Түгәрәк уен».

«Фестиваль объединяет фольклорные коллективы различных этнических групп татар, а также знакомит всех желающих с разноплановым многообразием культурного наследия татарского народа. В фестивале примут участие более 30 фольклорных коллективов и исполнителей из регионов России. По завершении концертной программы фестиваля будут объявлены лауреаты конкурса», — сообщил Дамир Натфуллин.

Фестиваль «Түгәрәк уен» — единственный фестиваль в России, посвященный исключительно аутентичному фольклору татар. Впервые он был проведен Республиканским центром развития традиционной культуры в 2010 году в Старокулаткинском районе Ульяновской области. В 2020 году конкурс проводился в заочной форме, по видеозаписям номеров участников.

30 августа на площади перед театром Камала в 11.00 откроется республиканский фестиваль народного творчества «Уйнагыз, гармуннар / Играй гармонь!». Здесь соберутся более 1 тыс. участников со всего Татарстана и регионов России, которые в 13.00 пройдут от театра Камала через ул. Баумана к Спасской башне Казанского Кремля, где будут исполнены полюбившиеся всем народные песни.

«Это будет очень массовое зрелище с участием гармонистов со всей республики и России. Они совершат парадное шествие, которое возглавят артисты татарской эстрады: народный певец Республики Башкортостан Фадис Ганиев, заслуженная артистка РТ и РБ Лилия Биктимирова, народный артист РТ и РБ Айдар Галимов, народный артист РБ Фидан Гафаров и заслуженный артист РТ Фирдус Тямаев», — рассказал о подробностях предстоящего праздника спикер.

29 и 30 августа на улице Марджани развернется фестиваль современной татарской культуры и дизайна «Печән базары». В этом году он посвящен династиям и семейным ценностям. Программа фестиваля включит дизайн-маркет, национальный фуд-корт, мастер-классы для детей и родителей, сцену альтернативной музыки и другие тематические площадки.