Ирада Аюпова: Миссия библиотек высокая, она не меняется с приходом интернета

О конкуренции библиотек с массмедиа, налаживании взаимоотношений с семьями и развитии искусственного интеллекта рассказала сегодня министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на закрытии Всероссийского библиотечного конгресса в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Библиотечная система, система образования и книгопродаж — все мы сегодня стоим перед очень большим вызовом, перед конкуренцией с медиаресурсами. Любую книжку можно незаконно приобрести. Зачем ходить в библиотеку, если можно скачать книгу и прочитать ее у себя дома? Первый тезис, о котором я хотела бы сказать, — это формы и методы работы», — сообщила Аюпова в своем выступлении.

Она считает, что в будущем библиотека должна стать не просто местом, где выдаются книги, а центром эффективной социокультурной коммуникации.

«Поскольку этот год — Год семьи, у меня есть такое предложение — обсудить библиотеку домохозяйств», — сказала министр.

В беседе с журналистами Аюпова пояснила, что библиотечная система должна выстраивать отношения с людьми, вовлекать в читательское сообщество членов их семей. И помощь в этом может оказать искусственный интеллект.

«Если родители читают, то они будут мотивировать читать своих детей, приучать их к культуре чтения», — заметила Ирада Аюпова.

Если же в семье читают дети, то они могут стать «агентами развития для своих родителей». В своем выступлении спикер затронула вопрос компетенции библиотекарей и рассказала о своей стажировке в Германии.

По ее мнению, библиотекарем не может быть выпускник средней школы или даже СПО. Он должен обладать определенным уровнем знаний и компетенций, чтобы стать для читателя «проводником в мире знаний».

«Библиотекарь — это человек, это статус, как доктор наук. Лобачевский, будучи ректором Казанского императорского университета, в первую очередь дорожил тем, что он библиотекарь», — сказала министр.

В связи с этим Аюпова рекомендовала пересмотреть профессиональные стандарты и наименование должностей в библиотеках. Она также вспомнила про искусственный интеллект и цифровизацию.

«Нужно использовать все возможности, которые дает сегодня цифра, себе во благо. Мы сделали в республике свой библиотечный каталог, мы сделали единый читательский билет. К чему мы пришли? Есть много правовых ограничителей, которые не позволяют человеку реализовать идеальную модель. Мы не можем легко передавать фонды из одной библиотеки в другую», — сообщила она.

Спикер напомнила, что клиентоориентированность — важная задача, которую необходимо решать. Напоследок министр культуры Татарстана сообщила, что с внедрением интернета в нашу жизнь разрушилась система доверия в обществе.

«Библиотека — это среда доверия. Это доверие к источнику, доверие к знанию. Считаю, что миссия у библиотек высокая, и она не меняется с приходом интернета. Простите, но в этой информационной свалке мы должны быть зерном истины», — заключила Аюпова.

В работе конгресса принимают участие более 80 зарубежных делегатов из 12 стран мира. На мероприятии были объявлены итоги выборов нового президента и членов правления Российской библиотечной ассоциации (РБА) на период 2024–2027 годов. На закрытии конгресса было принято положение о Всероссийском библиотечном движении «Вместе сильнее», которое направлено на объединение усилий в поддержку деятельности библиотек на новых территориях России.

В ходе торжественной части закрытия также состоялось награждение отличившихся специалистов медалью РБА «За вклад в развитие библиотек» и знаком «Почетный член РБА», были вручены государственные и ведомственные награды, прошла церемония «Посвящение в профессию».