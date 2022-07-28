Минкультуры РТ: Мемориальную доску на доме Хании Фархи установили без разрешения

Раиль Нуриев

Мемориальную доску в честь Хании Фархи на фасаде дома по ул.Дубравная, 57 в Казани установили без согласования с соответствующими ведомствами. О появлении мемориальной доски стало известно накануне, 27 июля. Ее установили по инициативе жителей дома, где в 2005-2017 годах проживала известная певица, приурочив открытие к пятилетию со дня смерти артистки.

Текст на мемориальной доске, установленной на многоквартирном доме гласит (стилистические и орфографические ошибки в тексте сохранены): «В этом доме с 2005 по 2017 гг жила ПРИМАДОННА Татарской и Башкирской эстрады».



«Через специальную комиссию Министерства культуры РТ эта мемориальная доска не проходила», – ответили в пресс-службе Министерства культуры РТ на запрос «Татар-информа». Установление мемориальных досок в РТ регулируется постановлением Кабмина РТ под номером 163 от 1 апреля 2002 года. На основе этого постановления при Министерстве культуры РТ работает Комиссия по мемориальным доскам. Такие же комиссии есть и в муниципальных единицах, говорится в ответе министерства.



Представители ведомства не владеют информацией, согласована ли мемориальная доска с администрацией города. Однако известно, что при мэрии нет Комиссии по мемориальным доскам.



Министерство культуры РТ напомнило о порядке установления мемориальных досок. Процесс начинается с того, что творческая организация или группа граждан выходит с инициативой установить доску в честь какой-либо личности. Они составляют письмо, в котором указываются достижения этого человека. В ответ на запрос Минкульт передает инициативной группе список документов, которые они должны подготовить.



Затем инициативная группа выходит на скульпторов, заказывает эскиз доски, формирует текст и передает на утверждение комиссии. «Комиссия смотрит эскиз и текст доски. Если комиссия не согласна с эскизом и текстом, то отправляет на правки. Этот процесс может длиться от одного до двух лет», – пояснили в пресс-службе министерства.



Мемориальные доски устанавливаются только после выхода постановления Кабинета министров РТ.

«Татар-информ» направил запрос в администрацию Казани, чтобы узнать о дальнейшей судьбе мемориальной доски.

