Минкультуры РТ и ЗАГС объединятся для создания культурного контента для семей

В 2022 году перед учреждениями культуры поставлена задача по формированию эффективных механизмов привлечения семей с детьми в совместное сотворчество и культурную среду. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства культуры Татарстана заявила руководитель ведомства Ирада Аюпова.

«Соприкосновение с культурой народа, его национальными традициями должно начинаться с раннего возраста, и основным проводником здесь является семья. Знакомство с традиционной культурой через участие в народных праздниках, чтение классиков национальной литературы — всё это является гарантом воспитания многогранной личности, для которой основы духовной культуры народа станут щитом от чуждых и опасных внешних влияний», — сказала докладчик.

Министр подчеркнула, что анализ контента в учреждениях культуры показал его недостаточность для семейного просмотра.

«Семья как социальный институт является связующим звеном между ребенком и обществом. И начинать нужно эту работу с момента рождения семьи», — уверена Аюпова.

Спикер резюмировала, что с органами ЗАГСа Министерство культуры РТ сегодня формирует план совместной работы по этому направлению.