Минкультуры РФ разработало правила маркировки произведений с упоминанием наркотиков

Министерство культуры России представило проект указа, устанавливающего порядок маркировки произведений искусства, в которых содержится информация о наркотических и психотропных веществах. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, маркировка будет обязательной для произведений литературы и искусства, включающих сведения о способах изготовления, транспортировки или хранения запрещенных веществ – при условии, что такая информация является оправданной частью художественного замысла и жанра. Новые правила распространяются на произведения, опубликованные после 1 августа 1990 года. Перечень таких произведений будет формироваться Минкультуры.

Производители и распространители подобных материалов должны будут размещать предупреждение: «Содержит информацию о наркотических или психотропных веществах, употребление которых опасно для здоровья. Их незаконный оборот влечет уголовную ответственность».

Предупреждение допускается как в текстовом, так и в аудиоформате. Для литературных произведений аналогичные полномочия закреплены за Министерством цифрового развития.