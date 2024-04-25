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Общество 25 апреля 2024 17:35

Минкультуры РФ рассказало о новшествах стартовавшего в Казани проекта «Музейные маршруты»

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Татарстан стал регионом, где стартовал пятый юбилейный сезон федерального проекта «Музейные маршруты России». Кроме того, республика впервые стала местом проведения встречи музейщиков со всей страны. Первая в этом году проектно-аналитическая сессия «Новая жизнь мемориальных музеев» пройдет в Казани с 24 по 27 апреля.

«Татарстану достается пилотный формат проекта. Мы его изменили в этом году. Решили, что “Музейные маршруты России” должны быть кураторские. То есть у каждого региона есть куратор-музей, с которым мы обсуждаем темы, волнующие большинство музеев страны. Все это происходит с привязкой к региону, чтобы для них это было действенно», – рассказала директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры России Елена Харламова.

По ее словам, четыре встречи пройдут в Татарстане, Дагестане, Бурятии и Чечне. «В этом году “Музейные маршруты” республиканские. Нам это важно и интересно. Также это интересно регионам. Мы выбираем, куда нам поехать, потому что видим запрос и значимость для региона», – отметила спикер.

Еще одно новшество этого года – к проекту присоединились пресс-службы музеев. Специальная сессия для них состоится в Нижнем Новгороде.

«В “Музейных маршрутах” есть такой формат, как юбилейные даты. У нас много героев и городов, у которых в этом году юбилеи. Например, в этом году отмечается тысячелетие Суздаля, 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина. Мы это тоже будем обсуждать», – поделилась планами Харламова.

В рамках проекта в каждом городе проходят открытые лекции для всех желающих. Вход на них свободный по регистрации. Так, 26 апреля в Присутственных местах Казанского Кремля состоится лекция «Фотография в нашей жизни» от Захара Коловского – художника, гендиректора Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова добавила, что Татарстан не первый год участвует в сессиях проекта. Но раньше ставился вопрос о том, как сформировать музейные маршруты, совместить их с туризмом, чтобы «музеи были интересны как можно большему числу жителей и гостей», пояснила она.

«Сейчас стоит задача другого порядка. Сегодня на площадках крупных музеев страны работают лучшие профессиональные кадры. Для нас важно учиться у лучших. Сегодня мы пришли к теме глубинных компетенций: как правильно организовать выставку, деятельность мемориального музея, привлечь общество в музеи. На встрече присутствует практически все музейное сообщество республики, потому что для нас это школа. Важен трек объединения экспертного сообщества», – подчеркнула министр.

Работа «Музейного маршрута» продолжится 26 апреля в художественном училище имени Фешина. Там представят проект «Казань без окраин», созданный совместно с куратором региона – Музеем Москвы.

Фоторепортаж: Михаил Захаров
#музеи татарстана
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