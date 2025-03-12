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Культура 12 марта 2025 11:37

На проведение кинофестиваля «Алтын минбар» в Казани выделят 2 млн рублей

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Министерством культуры РФ в 2025 году будут поддержаны свыше 80 мероприятий, посвященных кино. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

Она написала, что перечень организаций кинематографии уже утвержден. В этом году при поддержке Минкультуры пройдет более 80 кинособытий, многие из которых ждут также и за пределами России.

Так, Министерство культуры выделит средства для проведения 47-го Московского международного кинофестиваля, 45-го Международного студенческого фестиваля ВГИК, для организации фестиваля сериалов «Пилот», четвертого открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний», девятого Международного кинофестиваля «Евразийский мост» и прочих мероприятий. В Казани на проведение кинофестиваля «Алтын минбар» выделят 2 млн рублей.

При поддержке министерства кинособытия пройдут в таких городах, как Калининград, Выборг, Ялта, Казань, Севастополь, Самара, Мурманск, Якутск, Санкт-Петербург, Барнаул, Саратов, Воронеж, Тюмень, Сочи и др.

#Минкультуры РФ #кинофестиваль #Казань
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