Путин и Любимова обсудили ход восстановления киностудии «Ленфильм»

Дела киностудии «Ленфильм» идут все лучше и лучше: ей удалось вернуть свою «золотую коллекцию», павильоны сданы в аренду до конца года, продолжается ремонт помещений. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным рассказала глава Министерства культуры Ольга Любимова.

«У нас поддержаны три новых фильма, у нас „золотая коллекция“ вернулась в „Ленфильм“, что поможет студии. Мы собрали там всех мастеров», — приводит ее слова пресс-служба Кремля.

Напомним, киностудия «Ленфильм» — это старейшая кинокомпания России, созданная в 1914 году как Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. 30 апреля 1918 года на его базе был учрежден Петроградский кинокомитет.

По словам Любимовой, сейчас там планируется организовать единое пространство, где молодые люди смогут посмотреть кино или получить допобразование.

Путин, в свою очередь, поинтересовался тем, как обстоят дела с долговыми обязательствами студии.

Глава Минкульта доложила о реализации непрофильного актива и привлечении необходимых средств для ремонта студии.

«Полностью сданы наши павильоны в аренду до конца года. И дальше стоит очередь из российских продюсеров. Все работает, все кипит. Там за них [за павильоны] борются. Теперь мне звонят продюсеры и просят повлиять», — сказала она.

Любимова обратила внимание на то, что та же ситуация отмечается и на киностудиях Горького и Свердловской.

«Ребята, которые стали узнаваемы и любимы в Москве, возвращаются домой крупными кинематографистами и берут на себя обязательство поднимать уральское кино», — подчеркнула министр культуры.