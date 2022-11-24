Минкультуры отказало в прокате сериалу «Монастырь» после оценки РПЦ

Министерство культуры РФ не выдало кинокомпании «ЛУНАПАРК» прокатное удостоверение для показа сериала «Монастырь». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, передает РБК.

Эксперты, представляющие Русскую православную церковь, заявили, что сценарий сериала «дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ» и, соответственно, «формирует неверное представление о русском православии».

Кроме того, в Минкультуры, объясняя отказ в выдаче прокатного удостоверения создателям сериала, сослались на то, что это произведение будто бы задевает чувства верующих. «Решение принято на основании подпункта „ж“ пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих», — пояснили в министерстве.

Сериал рассказывает о жизни «обаятельной тусовщицы» Марии, которая попадает в сложную жизненную ситуацию и пытается скрыться от нее в одном из российских монастырей. Главную женскую роль исполнила телеведущая Анастасия Ивлеева.

Первая серия «Монастыря» вышла на сервисе «Кинопоиск» 19 ноября. При этом она стала рекордсменом по просмотрам за всю историю онлайн-кинотеатра — за день ее посмотрели более 250 тыс. человек. В настоящее время доступны три серии сериала.