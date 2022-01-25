Минкультуры опровергло слухи о расформировании Литинститута

Министерство культуры России опровергло появившиеся в Telegram-каналах слухи о расформировании Литературного института имени Горького. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минкультуры РФ не принимало решений по расформированию Литинститута имени Максима Горького. <…> Появившаяся в Telegram-каналах информация о реорганизации вуза не соответствует действительности», — подчеркнули в министерстве.

По данным Минкультуры, вуз продолжает работать в прежнем формате, образовательный процесс реализуется в соответствии с принятыми ранее планами.

При этом в ведомстве подтвердили, что в декабре 2021 года действительно была организована встреча студентов и преподавателей института с заместителем министра культуры РФ Ольгой Яриловой. Ректор Литинститута Алексей Варламов представил результаты деятельности института.

«Встреча прошла в конструктивном ключе <…>», — пояснили в министерстве. В том числе были упомянуты планы по реставрации зданий учебных корпусов, содержание образовательных программ и внеучебные мероприятия учреждения, уточнили в пресс-службе.

Изначально информация о якобы происходящем расформировании Литературного института появилась в анонимном Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ», сославшемся на неназванный источник.