Общество 19 ноября 2025 13:16

Минкультуры и Минцифры РФ запустили поиск билетов в МАХ

Фото: пресс-служба мессенджера MAX

Минкультуры и Минцифры России запустили в мессенджере МАХ сервис для поиска и покупки билетов на различные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба мессенджера.

С помощью мини-приложения «Госуслуги Культура» пользователи могут ознакомиться с афишей и приобрести билеты в кино, музеи, на концерты и выставки. Сервис доступен во всех регионах России, в том числе для использования по программе «Пушкинская карта».

Мини-приложение можно найти по ссылке или в поиске мессенджера по слову «культура». Для покупки билета пользователю необходимо запустить сервис, выбрать город, подобрать подходящее мероприятие – с возможностью фильтрации по дате или по оплате через «Пушкинскую карту» – и завершить покупку на сайте организации.

Программа «Пушкинская карта», напомнили в министерствах, позволяет россиянам в возрасте от 14 до 22 лет посещать культурные мероприятия за счет средств федерального бюджета.

#Министерство культуры #Минцифры РФ #Пушкинская карта #мессенджер
