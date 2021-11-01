Минкульт уточнил правила допуска иностранцев в театры и музеи России

Иностранцы могут посещать театры и музеи в период нерабочих дней при наличии отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

По информации ведомства, тест должен быть сделан за сутки до посещения учреждения. Соответствующий приказ уже передан театрам и музеям, подведомственным министерству.

30 октября в стране начались нерабочие дни с сохранением зарплаты, введенные по указу Президента России Владимира Путина. В ряде регионов ограничения будут продлены до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.