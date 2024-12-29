Минкульт Татарстана установил семь целей и задач на 2025 год

Популяризация национальной культуры Татарстана, поддержка детских театральных студий, создание доступной среды и ряд других вопросов окажутся в центре внимания Минкульта Татарстана в 2025 году. Об этом стало известно на заседании нового состава Общественного совета при министерстве, посвященном формированию публичных целей и задач ведомства.

Во-первых, Минкульт намерен расширить информационное освещение работы культурных организаций и творческих объединений. Эта цель направлена на популяризацию многонациональной культуры республики. Для этого также будут организованы циклы тематических передач, которые начнут транслироваться в крупных федеральных и региональных СМИ.

Также министерство профинансирует постановку спектаклей не менее двух инклюзивных, пяти детских и молодежных театральных студий. Поддержка будет предоставлена и на организацию мероприятий (не менее пяти) известных республиканских театральных деятелей.

В-третьих, не менее чем в трех учреждений культуры в РТ появится доступная среда для людей с инвалидностью. Это поможет творческой реализации данной категории населения.

Помимо этого, ведомство организует познавательный проект для детей и молодежи, связанный с художественным творчеством и историей искусства РТ. Ожидается, что мероприятие охватит не менее 20 организаций.

Также будет создана мемориальная карта Татарстана для увековечения выдающихся личностей и знаменательных дат для республики.

Продолжится восстановление памятников, мемориалов, памятных мест в регионе. К работе будет привлечено не менее 500 волонтеров культуры.

Будет уделено внимание и традиционной культуре, фольклору народов, проживающих в республике. С этой целью будет проведен проект «Республиканская школа молодого фольклориста».

Новый состав Общественного совета Минкульта РТ возглавил литературный консультант Союза писателей Республики Татарстан Нияз Игламов, его заместителем стала директор Музея Абдурахмана Абсалямова и его эпохи, главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова, секретарем — член родительского комитета Республиканского культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника», представитель Добро.Центра «Детская библиотека» Эльвира Рысаева.