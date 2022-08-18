Антимонопольщики РТ выявили нарушения при распределении субсидий на проведение Сабантуя

В прошлом году Министерство культуры Татарстана предоставило субсидии на организацию Сабантуя без проведения торгов. Нарушение было выявлено в ходе плановых проверок, рассказал журналистам заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по РТ Алмаз Яфизов.

«Эти субсидии должны были распределяться на равных началах при конкурентной борьбе среди получателей. По этим обстоятельствам в настоящее время дело возбуждено и рассматривается. Министерство культуры РТ предоставляло субсидии на различные культурные мероприятия, начиная от организации выступлений и заканчивая сбором подворий для сабантуев», — сказал он.

Спикер добавил, что в республике в целом уменьшилось число нарушений по национальным проектам. Если в 2019-2021 годах число обоснованных жалоб достигало 75-85%, то сейчас этот показатель на уровне 50%.