Минкульт Татарстана: У проекта «Махалля» большое будущее

Проект «Махалля» (Мәхәллә), запущенный в 2024 году в Татарстане, содействуют сохранению и популяризации этнокультурного многообразия, народного искусства, нематериального культурного наследия и традиционных семейно-духовных ценностей. Подробнее о нем рассказала сегодня министр культуры РТ Ирада Аюпова в эфире #ТатарстанОнлайн.

«Мы пока пошли по пути организации пространства межпоколенческой коммуникации. У проекта большое будущее в части осмысления новой миссии культурно-досуговых центров», - сообщила она.

Аюпова отметила, что в настоящее время жители Татарстана выступают свидетелями феноменального процесса обращения к культурным корням.

«Я более 16 лет тому назад впервые пришла в Министерство культуры и помню, что тогда с опаской относились к вопросу культурного кода. Сегодня разве что ленивый не говорит про культурный код. Он используется во многих процессах и проектах. У нас очень большой пласт традиций», - отметила министр культуры.

Аюпова заметила, что если выйти на улицу и спросить людей, какая традиция была самой распространенной в Татарстане, то они скажут: «Сабантуй». На самом деле это лишь один из множества татарских национальных обрядов, которые сейчас возрождаются.

«Для меня самым ценным проектом этого года стал проект «Махалля». Он заимствован из Узбекистана. Это были общины, промысловые артели. На общности традиций организации занятости выстраивалась система формирования межпоколенческой коммуникации, когда передача традиций происходила от одного поколения к другому в одной артели. Это было сообщество, которое сохраняло традиционный уклад жизни», - пояснила Аюпова.