Минкульт Татарстана создаст портал о 1100-летии принятия ислама

Министерство культуры Татарстана создает сайт, посвященный 1100-летию принятия ислама. Он будет запущен в октябре текущего года. Помимо истории религии, на площадке появится информация о халяльном питании, торговле, книгоиздании, образовании и других интересных фактах, сообщает пресс-служба ведомства.

«Информационный портал о 1100-летии принятия ислама Волжской Булгарией создается в целях знакомства с историей принятия ислама Волжской Булгарией, культурой татарского народа и пропаганды традиционных мусульманских ценностей», — уточнили в Минкульте РТ.

Информацию разделят на несколько разделов и планируют регулярно обновлять. Основной блок будет посвящен истории ислама, остальные — международному сотрудничеству, исламоведению в современной России и мусульманской инфраструктуре.

В министерстве добавили, что открыты для предложений о наполнении будущего портала.