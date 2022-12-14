Минкульт Татарстана подписал соглашение о сотрудничестве с Третьяковской галереей

Министерство культуры Татарстана и Государственная Третьяковская галерея подписали соглашение о сотрудничестве. Участником церемонии стал Президент РТ Рустам Минниханов, находящийся в Москве с рабочим визитом, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны договорились обмениваться выставками — из фондов Третьяковской галереи в культурных пространствах Татарстана, в Москве — с привлечением произведений искусства из республики. Кроме того, они планируют реализовывать совместные проекты в сфере культуры и развивать культурный, событийный и другие вида туризма в РТ.