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Культура
14 декабря 2022  22:46

Минкульт Татарстана подписал соглашение о сотрудничестве с Третьяковской галереей

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Министерство культуры Татарстана и Государственная Третьяковская галерея подписали соглашение о сотрудничестве. Участником церемонии стал Президент РТ Рустам Минниханов, находящийся в Москве с рабочим визитом, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны договорились обмениваться выставками — из фондов Третьяковской галереи в культурных пространствах Татарстана, в Москве — с привлечением произведений искусства из республики. Кроме того, они планируют реализовывать совместные проекты в сфере культуры и развивать культурный, событийный и другие вида туризма в РТ.

#третьяковская галерея #Минкультуры РТ
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