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Общество 24 февраля 2025 13:19

Минкульт Татарстана поддержит создание 10 фильмов на 8 млн рублей

Министерство культуры Татарстана планирует в 2025 году оказать поддержку в создании 10 фильмов на общую сумму 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В конкурсе на получение субсидий могут принять участие некоммерческие организации республики, которые получат финансирование на полный цикл производства.

Ведомство планирует поддержать фильмы различных жанров, включая документальные, игровые и анимационные. Среди заявленных тем в том числе безопасность дорожного движения, подвиги героев Великой Отечественной войны, участников СВО, 90-летие Ильгама Шакирова, 120-летие Мусы Джалиля и другие.

Оказать помощь кинопроизводителям планируют в рамках госпрограммы по сохранению, изучению и развитию государственных языков Татарстана, а также в рамках регионального проекта по поддержке социально ориентированных НКО республики.

#Минкультуры РТ #питчинг кинопроектов
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