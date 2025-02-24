Минкульт Татарстана поддержит создание 10 фильмов на 8 млн рублей

Министерство культуры Татарстана планирует в 2025 году оказать поддержку в создании 10 фильмов на общую сумму 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В конкурсе на получение субсидий могут принять участие некоммерческие организации республики, которые получат финансирование на полный цикл производства.

Ведомство планирует поддержать фильмы различных жанров, включая документальные, игровые и анимационные. Среди заявленных тем в том числе безопасность дорожного движения, подвиги героев Великой Отечественной войны, участников СВО, 90-летие Ильгама Шакирова, 120-летие Мусы Джалиля и другие.

Оказать помощь кинопроизводителям планируют в рамках госпрограммы по сохранению, изучению и развитию государственных языков Татарстана, а также в рамках регионального проекта по поддержке социально ориентированных НКО республики.