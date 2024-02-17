Минкульт Татарстана отчитался перед Общественной палатой о решении публичных задач-2023

В Общественной палате Татарстана подвели итоги реализации публичных целей и задач Министерства культуры РТ за минувший год. Обсуждение стало третьим в цикле подобных встреч, на которых обсуждается выполнение публичных целей различных региональных ведомств.

В ушедшем году республиканскому Минкультуры следовало выполнить семь публично сформированных задач. Они выбираются в конце года на предстоящий период голосованием жителей Татарстана на сайте госуслуг РТ. В общей сложности для всех профильных ведомств республики в минувшем году публично было определено 38 задач.

В число приоритетов жителей Татарстана в области культуры на 2023 год были включены запуск единого сайта «Культура РТ» обо всех культурно-массовых мероприятиях и работе учреждений культуры региона, поддержка молодых композиторов включением их произведений в спектакли государственных театров, субсидии 15 организациям народных художественных промыслов на производство и реализацию их продукции, осуществление десяти проектов новых форм работы с творческой молодежью совместно с госучреждениями культуры. А также проведение трех научно-просветительских художественных проектов, популяризирующих наследие народов Татарстана, обучение 200 сотрудников госучреждений культуры курсу «Журналистика и связи с общественностью» и комплексное исследование самобытности пяти районов Татарстана для активизации местного патриотизма и культурного потенциала, создания бренда территории.

Как сообщил заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, первая из задач для ведомства решена созданием и запуском сайта culture.tatar.ru в декабре прошлого года. На портале созданы разделы «Культурные маршруты», «Обратная связь», «Статистика», «Личный кабинет гражданина». На сайте можно будет подать заявку на персональный маршрут, забронировать и купить готовый маршрут, отслеживать историю забронированных и оплаченных маршрутов, оставлять отзывы о маршрутах, а также зарегистрироваться как организатору маршрута или как коммерческому участнику.

«Портал будет дорабатываться и наполняться в этом году. И в перспективе он станет подспорьем, благодаря которому жители Татарстана смогут стать ближе к получению культурного продукта в едином окне», — отметил Натфуллин.

Задача создания и запуска единого сайта культурных событий Татарстана участниками обсуждения была признана выполненной.

Поддержка молодых композиторов республики, сообщил Натфуллин, в минувшем году выразилась в закупке и издании их нот (на 400 и 750 тыс. рублей соответственно), в размещении записей произведений на международных платформах (100 тыс. рублей), в оцифровке партитур покойных композиторов и в проекте «Памяти композитора» (по 250 тыс. рублей). Кроме того, 754 тыс. рублей были направлены на три мероприятия к 70-летию композитора Луизы Батыр-Булгари, а десять композиторов получили гранты Правительства РТ (по 200 и 500 тыс. рублей) на создание произведений, популяризирующих культуру татарского народа.

«Сочинения 23 молодых композиторов были использованы в 44 спектаклях девяти гостеатров республики», — уточнил замминистра культуры Татарстана.

После реплики Эльмира Низамова, молодого композитора со стремительно растущим профессиональным успехом, что ноты современных авторов почти не издаются и, как следствие, не доходят до образовательных учреждений, Натфуллин поручил обозначить ведомству, в каком количестве необходимо издавать ноты. В итоге участники обсуждения сочли вторую публичную задачу также реализованной.

О поддержке организаций народных художественных промыслов замминистра доложил, что она была оказана 23 субъектам. При этом общий ее объем в минувшем году вырос вдвое — с 5 до 10 млн рублей.

«Также в 2023 году принято решение о размещении в ЦУМе Казани Центра народно-художественных промыслов и мастеров. Здесь будут мастерские, производственные площадки и места для проведения мастер-классов», — напомнил Натфуллин.

Третья задача, как и последующие четыре, были признаны исполненными.