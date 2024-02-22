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Минкульт Татарстана и казанский цирк запустят новый проект ко Дню рождения Тукая
Новый совместный проект Министерства культуры Татарстана и казанского цирка стартует в этом году. Его первым мероприятием станет программа ко Дню рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Об этом сообщила сегодня министр культуры РТ Ирада Аюпова в прямом эфире #ТатарстанОнлайн.
«Это новый эксперимент, который мы запустим в этом году вместе с цирком. 26 апреля в рамках празднования Дня рождения Габдуллы Тукая покажем на площадке цирка национальную цирковую программу, запланирован практически двухнедельный показ. Это первый эксперимент по созданию национального проекта на площадке казанского цирка», — сказала она.
Спикер отметила, что в дальнейшем, возможно, появятся и другие программы, приуроченные к разным памятным датам.
Темами эфира стали главные итоги нацпроекта «Культура» в Татарстане и события Года семьи. Министр культуры Татарстана рассказала, какие объекты сферы культуры скоро откроются в нашей республике, как регион поддерживает молодые таланты, какие еще культурные события пройдут в этом году.
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