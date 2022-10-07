Минкульт Татарстана финансирует мемориальную доску главе ТРО ВООПИиК Фариде Забировой

Комиссия по мемориальным доскам при Министерстве культуры Татарстана утвердила вариант мемориальной доски в память председателя Татарстанского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) Фариды Забировой. Информацию об этом подтвердила «Татар-информу» помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

«Финансирование бюджетное. Демченко поправил [предыдущий вариант] и еще поправит эскиз. Я внесла замечания по тексту и по городской застройке, которую надо отразить на фоне портрета Фариды Забировой. В целом уже стало лучше», — рассказала Балтусова.

Яркий, харизматичный лидер градозащитного движения в регионе Фарида Забирова скончалась, как писал ранее «Татар-информ», в июне прошлого года от осложнений Covid-19 в возрасте 67 лет.