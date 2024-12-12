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Культура 12 декабря 2024 19:15

Минкульт Татарстана анонсировал изменения в гонорарной политике композиторов

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На следующий год гонорарная политика композиторов будет пересмотрена. Об этом сообщил заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин на заседании Союза композиторов РТ. Изменениям могут быть подвергнуты система закупок Минкульта и система художественно-экспертного совета.

«Это была хорошая форма, но она потеряла свою актуальность. Точно могу сказать, что будет единый грантовый конкурс, который проходил на 100-летие ТАССР, 1100-летие Казани и пройдет на следующий год – Год защитника Отечества», — добавил замглавы ведомства.

Он напомнил, что ранее музыка, которую писали композиторы, приобреталась Министерством культуры республики. Однако, как рассказал корреспонденту «Татар-информа» экс-председатель Союза композиторов РТ Рашид Калимуллин, в этом году система доказала свою неэффективность.

«Для композитора это особенно важно. Если его музыку покупают, значит он востребован. Если он пишет и это никому не нужно, пропадает интерес», — считает Калимуллин.

#дамир натфуллин #Рашид Калимуллин #композитор
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