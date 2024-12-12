Минкульт Татарстана анонсировал изменения в гонорарной политике композиторов

На следующий год гонорарная политика композиторов будет пересмотрена. Об этом сообщил заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин на заседании Союза композиторов РТ. Изменениям могут быть подвергнуты система закупок Минкульта и система художественно-экспертного совета.

«Это была хорошая форма, но она потеряла свою актуальность. Точно могу сказать, что будет единый грантовый конкурс, который проходил на 100-летие ТАССР, 1100-летие Казани и пройдет на следующий год – Год защитника Отечества», — добавил замглавы ведомства.

Он напомнил, что ранее музыка, которую писали композиторы, приобреталась Министерством культуры республики. Однако, как рассказал корреспонденту «Татар-информа» экс-председатель Союза композиторов РТ Рашид Калимуллин, в этом году система доказала свою неэффективность.

«Для композитора это особенно важно. Если его музыку покупают, значит он востребован. Если он пишет и это никому не нужно, пропадает интерес», — считает Калимуллин.