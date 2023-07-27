Минкульт создаст интернет-портал «Культура РТ»

Министерством культуры Татарстана совместно с Минцифры ведётся разработка единой информационной системы управления объектами и мероприятиями отрасли культуры. Об этом заявил заместитель министра культуры Дамир Натфуллин в ходе заседания Общественного совета при ведомстве.

«Культура РТ» — интернет-портал с человекоцентричной моделью пользования. Он будет включать такие подсистемы, как «Культурные маршруты», «Обратная связь», «Статистика», «Личный кабинет гражданина».

Если с последними всё предельно ясно, то «Культурные маршруты» будут включать в себя поиск и исследование новых культурных мест и событий, формирование персонализированных или групповых маршрутов на основе искусственного интеллекта, составление заявок, бронирование маршрутов, а также геймификация (внедрение игровых форм в неигровой контекст), система бонусов и скидок, предложения для льготных категорий граждан.

Планируемый срок завершения разработки — декабрь текущего года, текстового ввода в эксплуатацию — начало 2024 года. Стоимость проекта составит 4,5 миллионов рублей ежегодно.