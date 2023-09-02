Минкульт РТ: Татарстан занял первое место по количеству детских школ искусств в ПФО

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Татарстан по количеству детских школ искусств занимает первое место в Приволжском федеральном округе и пятое место по Российской Федерации, уступая Московской области, Краснодарскому краю, Свердловской области и Москве. Такие данные приводит Минкульт России.

На данный момент в Татарстане функционируют 144 учреждения дополнительного образования в области искусств, 105 из них подведомственны сфере культуры, 1 средняя специальная музыкальная школа – при Казанской государственной консерватории им. Н.Г.Жиганова, 38 учреждений относятся к сфере образования, уточнили в республиканском Министерстве культуры.

В ведомстве отметили, что в дополнительном образовании в республике наиболее востребованы такие направления как живопись, фортепиано, хореографическое творчество, народные инструменты.

В рамках национального проекта «Культура» проходит оснащение учреждений допобразования музыкальными инструментами (пианино, рояль, аккордеон, концертный баян, баян ученический, скрипка, гитара, балалайка, флейта и другие), оборудованием и учебными материалами. Так, в 2020 году оснастили 11 детских школ искусств, в 2022 году – 14 детских школ искусств, на 2024 год запланировано оснащение 14 детских школ искусств.

Инструменты в детские школы искусств закупаются также за счет республиканского бюджета: в 2019 году закуплено 63 пианино для 63 детских школ искусств, в 2020 году – 40 пианино для 31 детской школы искусств, в 2022 году приобретено 30 гуслей, 34 гармони, 28 домр, 97 балалаек и 90 кураев.

Говоря об укомплектованности кадрами, в Минкульте РТ сообщили, что в настоящее время в детских школах искусств в Татарстане работают 5594 человека, из них 4569 – педагоги. Их средняя заработная плата в 2023 году в целом по РТ составила 46 тысяч рублей.

В Минкульте также привели данные, что 72% обучающихся в школах искусств активно принимают участие в различных конкурсах (международных, всероссийских, республиканских), из них 53,8% стали призерами конкурсов. В республике с 2021 года проводится конкурсное республиканское движение «ТАТ-АRS-ТАN», которое объединяет 20 конкурсов в сфере профессионального искусства в целях выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, сохранения и развития лучших традиций классического и национального искусства.

Национальные проекты реализуются на территории страны по поручению Президента РФ Владимира Путина.