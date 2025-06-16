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Общество 16 июня 2025 16:13

Минкульт РТ сообщил о проведении 100 татарских «Сабантуев»

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В регионах России и за рубежом в этом году уже прошло более ста татарских «Сабантуев». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«14 июня прошел федеральный "Сабантуй" в Республике Саха (Якутия). Гости познакомились с нашими традициями. В последние годы традициям "Сабантуя" уделяется особое внимание. Особую значимость приобретает проект по сбору подарков. Эта традиция имеет давние корни», – отметил он.

По его словам, в этом году на всех точках сбора подарков будут организованы музыкальные представления.

Татарский народный праздник «Сабантуй» пройдет в Казани на трех площадках 21 июня – в Березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, а также в лесопарковой зоне озера Лебяжье. Площадки будут работать с 9 утра и до 16 часов вечера.

Ранее указ о проведении Сабантуя подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

#культура #сабантуй #праздник #Минкультуры РТ
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