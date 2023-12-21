Минкульт РТ рассказал, как в 2023 году реализовывался проект «Цифровая культура»

Цифровизация активно внедряется в культурное пространство Татарстана. В завершающемся году Министерство культуры РТ открыло специальные школы креативных индустрий, создало интернет-портал «Культурный Татарстан» и мультимедиагид и занялось организацией студенческих проектных хакатонов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Минкультуры РТ Айрат Файзрахманов.

«Цифровые технологии активно преобразуют всю систему общественной жизни, и сфера культуры исключением не является. В республике реализуется цифровизация музейных экспонатов и книжных памятников в специальных приложениях. Многое делается для формирования цифровой компетенции у будущего поколения», — рассказал спикер, отметив, что на реализацию регионального проекта «Цифровая культура» в 2023 году было выделено 1,8 млн рублей.

В Школе креативных индустрий, которая создана на базе Казанского художественного училища имени Н. И. Фешина, ведется обучение по четырем направлениям креативных технологий: интерактивные цифровые технологии VR/AR, анимация, дизайн, фото- и видеопроизводство.

В 2023 году были созданы еще две школы креативных индустрий: одна на базе детской художественной школы №1 Альметьевского района РТ, а вторая — на базе Нижнекамского музыкального колледжа имени С. Сайдашева.

Спикер заметил, что на портале «Культура.РФ» Республика Татарстан представлена 445 государственными и муниципальными учреждениями культуры. За восемь месяцев 2023 года они создали 159 тыс. новых событий — почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

«Ярким примером применения цифровых технологий для сохранения и изучения нашего наследия является платформа „Артефакт“ — медиагид по музеям России. На сегодняшний день на платформе представлены девять музеев и десять выставочных проектов Республики Татарстан. Также наш проект „Кино+Театр“, где зрители регулярно могут посещать видеозаписи архивных постановок ТГАТ имени Г. Камала», — добавил представитель Минкульта РТ.

На сайте госуслуг обычные граждане могут записаться на кружки и секции учреждений дополнительного образования, а педагоги — на курсы повышения квалификации в учреждениях культуры.

Файзрахманов пояснил, что в ближайшее время на портале госуслуг должна появиться возможность записи на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, а также на библиотечное и библиографическое информационное обслуживание.

Организованы выплаты единовременных пособий специалистам учреждений культуры, искусства и кинематографии, поступившим на работу в сельских населенных пунктах.

«Для поиска креативных решений и расширения представления о потенциале инструментов цифровизации проводятся студенческие проектные хакатоны. Команды в формате марафона проходят путь от идеи до презентации прототипа своего стартапа экспертной комиссии, а лучшие проекты получают поддержку в дальнейшей реализации», — подчеркнул он.

Айрат Файзрахманов также напомнил, что с начала 2023 года разрабатывается система «Культурный Татарстан», которая призвана как повысить посещаемость организаций культуры, так и упростить процесс знакомства гостей и жителей республики с культурой республики. В настоящее время утверждены технические требования к системе, разрабатывается интерфейс четырех подсистем: «Культурные маршруты», «Личный кабинет гражданина», «Статистика» и «Обратная связь».