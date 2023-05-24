Минкульт РТ: «Радует, что на национальных праздниках мы не видим огромных батутов»

Задача национальных праздников, которые проводятся в Татарстане, — передать традиции и обычаи, в том числе детям и представителям молодежи. В последнее время на праздниках перестали устанавливать батутные горки и городки, больше внимания уделяют народным и историческим играм. Таким мнением на пресс-конференции в «Татар-информе» поделился заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Интересная тенденция, что мы стали больше внимания уделять нашим истокам. Меня не перестает радовать, что на национальных праздниках мы не видим батутные, огромные, 20-метровые [городки]», — заявил спикер.

Он отметил, что подобные развлечения интересны детям, но основная задача — показать подрастающему поколению традиции и обычаи. Так, в этом году на «Каравоне» будет работать отдельная детская зона с национальными играми и мастер-классами.

«Я замечаю, что и при подготовке к другим праздникам, например, к Сабантую, более широко и открыто используются возможности передачи национальных обычаев. Нужно делать шаг навстречу нашим истокам. Именно их необходимо передать нашим детям и подрастающему поколению. Если эту задачу мы сможем выполнить, то вся наша работа — не зря», — резюмировал Натфуллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году на празднике «Каравон» в Никольском ожидается более 25 тыс. гостей.