Минкульт РТ приглашает к участию в конкурсе «Этнографическая мозаика татарского народа»

Министерство культуры РТ приглашает принять участие в фотоконкурсе «Этнографическая мозаика татарского народа», сообщает пресс-служба ведомства.

К участию приглашаются граждане, достигшие 18 лет, проживающие на территории России, а также зарубежные граждане, имеющие российское гражданство.

Работы принимаются по 20 октября 2021 года по следующим номинациям: «Болгары. 1100-летие принятия ислама в Поволжье»; «Традиции и обряды»; «Народно-прикладное искусство».

Фотоконкурс проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014-2022 годы)».

Заявки принимаются по почте fotokonkursmkrt@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс «Этнографическая мозаика татарского народа» в 2021 году.