Минкульт РТ представил карту этнофестивалей Татарстана

Министерство культуры Татарстана сегодня опубликовало карту этнофестивалей республики со всеми народными праздниками и мероприятиями, запланированными на территории региона в этом году. Об этом сообщила глава ведомства Ирада Аюпова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Мы сегодня можем с гордостью говорить, что мы стараемся сохранять локальные традиции. И через призму этих традиций мы сохраняем всю нашу культуры в целом», — заявила Аюпова.

Она добавила, что перечень этнофестивалей можно найти на сайте министерства. К каждому мероприятию прилагается краткое описание, а также дата и место проведения. Всего в эту карту включено около 80 фестивалей.