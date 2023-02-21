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Минкульт РТ представил карту этнофестивалей Татарстана
Министерство культуры Татарстана сегодня опубликовало карту этнофестивалей республики со всеми народными праздниками и мероприятиями, запланированными на территории региона в этом году. Об этом сообщила глава ведомства Ирада Аюпова на брифинге в Доме Правительства РТ.
«Мы сегодня можем с гордостью говорить, что мы стараемся сохранять локальные традиции. И через призму этих традиций мы сохраняем всю нашу культуры в целом», — заявила Аюпова.
Она добавила, что перечень этнофестивалей можно найти на сайте министерства. К каждому мероприятию прилагается краткое описание, а также дата и место проведения. Всего в эту карту включено около 80 фестивалей.
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